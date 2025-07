Homem invade carro e agride mulher na avenida Beira Rio, no Centro de Brusque

Uma mulher foi agredida após ter o carro invadido durante a noite desta quarta-feira, 9, no Centro de Brusque. A vítima, de 23 anos, estava dentro do carro quando de repente um desconhecido entrou no veículo.

O fato ocorreu há poucos metros do Terminal Urbano e da Associação Atlética Banco do Brasil (ABB), na avenida Arno Carlos Gracher (Beira Rio), por volta das 19h30.

Conforme o relato da jovem, ela deixou o terminal após voltar da faculdade. A vítima andou até o carro e, poucos segundos após entrar no veículo, percebeu a presença de um homem que logo abriu a porta e entrou no seu carro. “Eu não tive reação de trancar o carro”.

O boletim de ocorrência registra que o suspeito era um homem de pele clara, vestido com moletom e touca, além de uma bolsa atravessada no peito.

A vítima conta ainda que gritava para que o homem saísse do carro, o suspeito respondia que apenas queria que ela o levasse até mais à frente. “Quando eu tentei sair [do carro] ele puxou a gola do meu suéter, mas consegui abrir a porta do carro e sair”.

E explica que o suspeito tentou sair pela porta do passageiro, mas que não conseguiu, pois acabou quebrando a maçaneta do carro. Assim, ele saiu pela porta do motorista, que estava aberta.

“No momento em que saiu do veículo, o masculino se retirou e saiu caminhando como se nada tivesse acontecido”.

Posteriormente, um casal viu a jovem correndo e a auxiliou, chamando a polícia.

Apesar de passar com frequência no local por conta das vagas de estacionamento, a jovem relatou que está insegura. Moradores que passam com frequência no trecho relatam que a calçada voltada para parede é pouco iluminada.

