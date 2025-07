Homem invade central de energia para furtar fios e morre eletrocutado em Itajaí

Um homem de 45 anos morreu eletrocutado na manhã deste sábado, 12, ao tentar furtar fios elétricos em uma central de energia localizada na rua Benjamim Dagnoni, no bairro Itaipava, em Itajaí.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 11h30 pela Central Regional de Emergência e, ao chegar ao local, solicitou o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito.

Homem morreu eletrocutado

De acordo com a PM, o homem arrombou a porta da central e já havia cortado alguns fios antes de sofrer o choque fatal. O local foi isolado e fotografado pela equipe policial, que anexou as imagens ao boletim de ocorrência.

O filho da vítima esteve no local e informou aos policiais que soube do ocorrido por colegas de trabalho, que relataram a tentativa de furto por parte do pai.

Natural de Camboriú, o homem possuía histórico criminal, com passagens por posse de drogas, receptação, tráfico, suspeita de roubo, entrada em presídio com celular sem autorização, roubo e suspeita de homicídio. Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.