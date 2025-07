Homem invade escola e ataca crianças com faca em cidade do Rio Grande do Sul

Um homem invadiu uma escola e atacou pelo menos três crianças no município de Estação, no Rio Grande do Sul. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira, 8.

De acordo com informações preliminares, o autor teria golpeado as crianças com um faca.

Conforme o prefeito da cidade, Geverson Zimmerman, em entrevista ao programa Timeline, pelo menos duas crianças foram atacadas na cabeça, mas elas não correm risco de vida, e outra passará por uma cirurgia, e se encontra em estado grave. As vítimas teriam entre 7 e 8 anos.

O prefeito relatou que o autor é uma pessoa conhecida na comunidade. Não há indícios do que poderia ter motivado o ataque.

Ainda segundo o prefeito, o homem utilizou bombinhas no chão para assustar as crianças da escola. Ele foi detido por testemunhas que estavam no local.

A Prefeitura de Estação divulgou uma nota sobre o ocorrido.

“A Administração Municipal de Estação informa que teve um trágico acontecimento envolvendo a Escola Maria Nascimento Giacomazzi, mas a polícia já tomou as devidas providências e estamos auxiliando em tudo.

O agressor foi preso e as 2 crianças atingidas já estão em atendimento”.

Até o momento não há mais informações sobre o caso.

