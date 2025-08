Homem invade residência e assassina ex-companheira em Gaspar

Nesta segunda-feira, 4, uma mulher, identificada como Dalva Paterno da Silva, de 56 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro, que teria invadido sua residência no bairro Figueira, em Gaspar, no início da tarde.

Vizinhos relataram que viram o homem saindo da casa da vítima logo após o crime e fugindo em direção a uma área de mata. Os dois não residiam mais juntos.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica seguem no local realizando buscas para localizar o suspeito. Equipes de Blumenau e Brusque também auxiliam nas diligências. As buscas contam ainda com o apoio de um helicóptero.

Dalva trabalhava como operadora de máquinas na empresa Círculo. Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre o caso.