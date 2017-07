Homem joga motocicleta no rio Itajaí-Mirim para impedir que ela fosse apreendida

Um fato inusitado ocorreu nesta segunda-feira, por volta das 22h30. Uma guarnição da Polícia Militar realizou a abordagem de um motociclista na rua Luiz Gonzaga Werner, bairro Steffen e constatou que a Honda Pop 100, ano 2007, cor preta e placa de Gaspar estava com débitos de Imposto Propriedade de Veículo Automotor (IPVA).

Assim que o guincho foi acionado e se preparava para embarcar o veículo e encaminhá-lo ao pátio do Detran, o piloto impediu e arrancou, sem capacete, em direção à ponte Santos Dumont, distante cerca de 300 metros do local da abordagem. Ele jogou a motocicleta no rio Itajaí-Mirim.

Os policiais estavam indo atrás do motorista fujão, que não teve o nome divulgado, quando o encontraram retornando, a pé, em direção aos policiais. Um motorista que passava pelo local viu a cena e avisou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre a ação, mas nada pode ser feito.

O motociclista foi abordado e alegou que o valor que estava devendo de imposto era equivalente ao preço da Pop 100 e por isso, para que ela não ficasse com a polícia, decidiu jogar no rio. O veículo está em nome de um sobrinho e a ação indignada não impediu que a PM aplicasse as multas correspondentes.

O condutor da motocicleta foi encaminhado para a delegacia de polícia e posteriormente foi liberado.