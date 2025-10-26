Homem leva golpe de canivete após tentar intervir em briga de casal em Gaspar

Um homem de 33 anos foi atingido na região do abdômen por um canivete na madrugada deste domingo, 26, no bairro Margem Esquerda, em Gaspar, após tentar intervir em uma briga de casal.

As autoridades foram acionadas por volta de 2h45. Segundo a Polícia Militar, após ele tenar intervir na briga, o homem envolvido, que estava com uma motocicleta vermelha, desferiu um golpe de canivete no seu abdômen.

O autor da agressão ainda não foi localizado. A vítima foi encontrada pelos bombeiros no solo, em posição fetal. Ele estava consciente, mas desorientado e com a pele fria e seca.

Conforme informações repassadas pelos bombeiros, ele foi atingido no lado direito da região abdominal. A vítima foi atendida em conjunto com o Samu. Na sequência, foi levado ao Pronto Socorro de Gaspar.