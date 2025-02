Homem morre afogado após mergulhar na cachoeira Garganta do Diabo, em Blumenau

Max Esser, de 30 anos, morreu afogado após mergulhar na cachoeira Garganta do Diabo, no Parque das Nascentes, na tarde do domingo, 16, em Blumenau.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 14h40 no Ribeirão Garcia. No local, a esposa da vítima relatou que o homem teria mergulhado na base da cachoeira Garganta do Diabo, mas não conseguiu retornar à superfície.

Buscas na cachoeira Garganta do Diabo

Imediatamente, os bombeiros começaram as buscas enquanto uma equipe especializada de mergulho foi acionada. Após poucos minutos, os mergulhadores encontraram o homem, que já estava sem sinais vitais.

A Polícia Científica foi acionada. O Arcanjo-03 e a Polícia Militar também prestaram apoio na ocorrência. O local em que aconteceu o acidente tinha sinalização que indicava risco de afogamento e morte.

“Último adeus”

O velório da vítima acontece às 15h30 desta segunda-feira, 17, no Cemitério São José, no Centro de Blumenau. Uma tia de Max publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. Confira:

“Hoje devo dizer-lhe o último adeus, querido sobrinho, mas não acho que seja capaz. Tudo isso está errado, pois você nunca deveria ter partido antes de mim. Sinto como se tivessem arrancado um pedaço do meu coração, e dói… dói muito.

Agora, parece que estamos vivendo um pesadelo do qual não conseguimos acordar, mas sei que o tempo trará entendimento e aceitação. Talvez, nesse momento, eu consiga compreender melhor o porquê de tudo isso.

Eu o amo como se fosse meu filho e, para sempre, o amarei e lembrarei desse jeito. Vá com Deus, meu amado sobrinho, e que Ele lhe conceda paz à alma!”

