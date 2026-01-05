Homem morre após acidente com jet ski em São Francisco do Sul

Deivid da Silveira, de 36 anos, morreu após um grave acidente envolvendo um jet ski na região da Vila da Glória, em São Francisco do Sul, no domingo, 4. A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e entrou em parada cardiorrespiratória ainda no local.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado de helicóptero ao Hospital São José, em Joinville, mas não resistiu aos ferimentos.

Outra pessoa que estava na moto aquática no momento do acidente não se feriu. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

