Homem morre após acidente de jet ski em Itapema

Um homem, de 30 anos, morreu após um acidente com jet ski próximo ao Molhe da Ponte do Suspiro, em Itapema. O caso aconteceu na noite da segunda-feira, 3. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h.

Ele foi identificado como Rildemar Júnior. Segundo informações iniciais, um homem ainda estava na água após colidir contra uma onda.

Durante o deslocamento, os bombeiros foram informados de que a vítima havia sido retirada da água por pessoas na praia. Os primeiros socorros foram prestados por um socorrista do Samu que estava de folga.

A vítima estava deitada na calçada do molhe, em parada cardiorrespiratória e apresentando afogamento grau 6. A equipe dos bombeiros assumiu a ocorrência e deu continuidade aos procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, utilizando um desfibrilador externo automático.

Em seguida, foram acionadas as ambulâncias do Samu de Itapema e a unidade Alfa do Samu de Balneário Camboriú, que contava com suporte médico. Após mais de uma hora de procedimento, o médico do Samu constatou o óbito no local.

O corpo da vítima permaneceu sob os cuidados da Polícia Militar até a chegada da Polícia Científica, que realizou a remoção.

*Atualização (04/03 às 10h07): a informação da identidade da vítima foi adicionada ao texto.

