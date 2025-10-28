Homem morre após assalto e troca de tiros em fazenda do Oeste catarinense

Um homem morreu após o carro em que estava cair em um açude durante a fuga de um assalto a uma fazenda em Campos Novos, no Oeste catarinense, na noite do domingo, 27. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso envolveu troca de tiros entre os criminosos e o filho do proprietário do local.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 19h30 para apoiar a Polícia Militar no atendimento da ocorrência. No local, os bombeiros foram informados de que um dos suspeitos já havia sido capturado. Outros dois foram vistos nadando no açude após o carro cair na água, mas conseguiram escapar.

Os proprietários da fazenda não ficaram feridos e não precisaram de atendimento médico. Após o registro da ocorrência, as equipes de mergulho foram acionadas para realizar buscas no açude na manhã seguinte.

Na segunda-feira, 28, por volta das 8h30, os mergulhadores localizaram o veículo, um GM Kadett preto, submerso. O carro foi retirado com o apoio de um guincho e um trator. Dentro dele, foi encontrado o corpo de um homem, já sem vida.

O corpo foi encaminhado à Polícia Científica e à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Também participaram da ocorrência equipes de bombeiros de Videira e Curitibanos.

