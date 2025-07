Homem morre após cair com carro em rio de Botuverá neste domingo

No início da manhã deste domingo, dia 6, um homem morreu após cair com um carro no rio, em Botuverá, na Rua Beira Rio, localizada na região do Lageado Alto. A vítima ainda não foi identificada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, até o início da tarde deste domingo, o corpo e o veículo ainda não haviam sido retirados do rio. Um guincho foi chamado para dar continuidade aos procedimentos.

A dinâmica do acidente que resultou na queda do automóvel no rio não foi divulgada.