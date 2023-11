Homem morre após capotar com carro em ribeirão em Blumenau

Um homem morreu após capotar com o carro dentro de um ribeirão no bairro Vila Itoupava, em Blumenau, na madrugada do domingo, 5. O acidente aconteceu na Artur Hertel por volta das 2h30.

Os bombeiros encontraram o carro parcialmente submerso na água. Foram utilizados os guinchos de duas viaturas para fazer o destombamento do veículo.

Após o procedimento, eles constataram a presença de um homem dentro do carro, já sem sinais vitais.

A Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau compareceu ao local para a confecção do laudo do acidente, assim como a Polícia Científica, que fez o recolhimento do corpo. Os bombeiros não divulgaram a idade ou identificação da vítima.

