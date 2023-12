Homem morre após perder controle de carro e cair em rio na Serra catarinense

Edson Tives, de 53 anos, morreu após perder o controle do carro e cair no Rio Carahá, em Lages, na Serra catarinense, na tarde do sábado, 16. O acidente aconteceu por volta das 18h.

Quando os bombeiros chegaram no local, o homem estava dentro do carro, que estava capotado na água. Os socorristas iniciaram as manobras de ressuscitação, porém, ele faleceu no local.

Homenagens

Nas redes sociais, amigos e familiares se despediram de Edson. “Vai em paz Tives”; “Descansa em paz meu amigo. Meus sentimentos a familia”; “Descansa em paz meu amigo”, publicaram amigos de Edson.

“Meu primo querido, finalizar o dia com essa notícia está sendo muito difícil. Meus sentimentos e força a Família”, disse uma mulher.

