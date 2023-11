Homem morre após ser atingido por prato de vidro jogado pela namorada em Itajaí

No domingo, 5, um homem de 27 anos morreu em Itajaí após ser atingido com um prato de vidro. De acordo com familiares da vítima, a responsável pelo crime seria a namorada do jovem.

A tragédia ocorreu nas primeiras horas da madrugada, quando um homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros, gravemente ferido.

Segundo relatos da mãe do rapaz, ele e a nora dela, de 25 anos, discutiram e ela lançou um prato de vidro contra ele. Esta versão foi divulgada pela irmã da vítima, que estava presente no local.

O médico da unidade de saúde constatou a gravidade dos ferimentos, indicando sinais de parada cardíaca devido aos vidros que possivelmente atingiram alguma artéria vital da vítima. Apesar das tentativas de reanimação, o homem não resistiu e faleceu.

Na residência onde a jovem vivia, foram encontrados pedaços de pratos quebrados e evidências de sangue. A casa foi isolada para investigação pela Polícia Científica. Enquanto isso, a namorada, principal suspeita do crime, conseguiu sair do local e permanece foragida até o momento.

