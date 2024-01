Homem morre após ser atingido por tiros dentro de casa em Ituporanga

Um homem, entre 18 a 25 anos, foi vítima de homicídio na madrugada deste sábado, 6, na rua João Marciano de Souza, em uma região conhecida como Lagoa Vermelha, no bairro Vila Nova, em Ituporanga. Ele apresentava perfurações por arma de fogo.

O crime

Após ser acionada às 0h50, a Polícia Militar se deslocou para o endereço da ocorrência. Os informantes relataram ter ouvido barulhos parecidos com disparos de arma de fogo. No entanto, não sabiam o local exato dos ruídos e nem o contexto da situação.

A partido disso, os policiais passaram a realizar buscas nas imediações, até que encontraram uma residência aberta, com as luzes acesas. Ao entrarem no local, encontraram um homem caído em uma cama, com grande hemorragia e com perfurações de arma de fogo, já aparentando estar morto. Os bombeiros foram acionados e quando chegaram, confirmaram a morte.

Em alguns cômodos da casa tinham estojos de munição e uma balança de

precisão. Também havia indícios de uso de entorpecentes e resquícios diversos de possíveis

substâncias ilegais, além de dois celulares.

A vítima

Foram recolhidos 10 estojos de calibre 9mm e, a princípio, localizadas no corpo

da vítima, oito perfurações. Ele vestia calça jeans e camiseta de treino azul escura da

Seleção Brasileira. O homem não portava qualquer tipo de documento e não foi

encontrado nada que pudesse identificá-lo.

Posteriormente, foi encontrado pela perícia, em uma parte da residência, um extrato bancário em nome de um indivíduo de 20 anos, natural da Bahia. Porém, até a publicação desta matéria, os profisisonais ainda não conseguiram confirmar se esta realmente era a identificação da vítima.

Os autores

Os policiais realizaram buscas e levantamento de informações para localizarem o autor do homicídio. Alguns populares afirmaram terem visto, após os barulhos de tiros, dois homens correndo para a área de mata. Porém, não conseguiram observar os trajes que vestiam ou alguma característica física.

Foi intensificada na região o policiamento, com o intuito de localizar algum suspeito ou indício que pudesse levar à autoria. Contudo, não obtiveram êxito.

