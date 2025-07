Homem morre após ser atropelado por caminhão de lixo em Itapema

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão de coleta de lixo na tarde de quarta-feira, 16, no bairro Centro, em Itapema. O acidente ocorreu por volta das 18h14, na rua 116, ao lado de um supermercado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, os socorristas encontraram a vítima já em óbito, presa sob o rodado traseiro do caminhão.

Os bombeiros iniciaram os trabalhos de resgate utilizando almofadas pneumáticas e calços para remover o corpo. Conforme informações de testemunhas, o homem caminhava pela via quando foi atingido pelo veículo.

A ocorrência contou com o apoio da Guarda Municipal, do Samu, da Polícia Militar e da Polícia Científica, que assumiu a perícia do local. A identidade da vítima não foi divulgada.

