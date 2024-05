Homem morre após ser espancado por 20 pessoas em Joinville

Um homem foi espancado até a morte por cerca de 20 pessoas em Joinville. O caso aconteceu na noite deste domingo, 19.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência de homicídio foi registrada por volta das 21h30, no bairro Aventureiro. Além de espancar o homem, as pessoas também o teriam arrastado para o mangue. Testemunhas relataram que ouviram disparos de arma de fogo.

Após buscas, os policiais encontraram a vítima e acionaram uma equipe de atendimento pré-hospitalar de urgência para retirar a vítima do local. O homem foi retirado do local com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Alguns suspeitos que estavam próximos ao local foram abordados pela polícia, porém, não foi possível identificar a autoria do crime. A motivação do crime e a identidade da vítima são desconhecidas pela PM.

