Homem morre após sofrer grave acidente de moto em Blumenau

Um acidente resultou na morte de um motociclista na madrugada deste sábado, 20, em Blumenau, no Vale do Itajaí. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o acidente por volta de 5h40.

De acordo com o relatório dos bombeiros, o acidente ocorreu na rua Bahia, no bairro Salto Weissbach. O homem, de 30 anos, estava sozinho na moto e o veículo teria saído da pista.

Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, encontraram o homem inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Após uma hora tentando reanimar a vítima, o médico do Samu, que também atendeu a ocorrência, declarou o óbito do motociclista.

A Polícia Científica esteve no local e recolheu o corpo do motociclista. Além disso, a Guarda Municipal de Trânsito também atendeu a ocorrência. Os detalhes de como o grave acidente ocorreu e a identidade da vítima não foram divulgados no relatório dos bombeiros.

