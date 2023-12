Homem morre após sofrer mal súbito e cair de trator em Guabiruba

Um homem de 60 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória e cair de um trator no Lageado Alto, em Guabiruba. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 10h30.

De acordo com os militares, o mal súbito ocorreu enquanto o homem utilizava o trator. Ele caiu do veículo e morreu no local. Identidade da vítima não foi informada.

