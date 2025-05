Homem morre após sofrer mal súbito em clube brusquense de trilhas

Um homem, de 68 anos, morreu após sofrer um mal súbito durante a tarde deste sábado, 10, em evento do Tatu Trail, tradicional clube brusquense de trilhas.

Segundo informações de pessoas que estavam participando do evento. O homem participava do circuito como piloto de um UTV. Ele participou do primeiro e segundo circuito, mas quando foi chamado para a terceira volta, foi encontrado já desacordado dentro do veículo.

Por conta da fatalidade, a organização do evento cancelou as provas neste sábado.