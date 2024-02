Homem morre durante baile em Gaspar

Um homem de 58 anos morreu na noite deste domingo, 25, por conta de um infarto durante um baile no Clube Carijós, localizado na rua Augusto Becker, no bairro Margem Esquerda, em Gaspar.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e atendeu a ocorrência. Ao chegarem no local, os bombeiros constataram a vítima em parada cardiorrespiratória. Testemunhas relataram que estavam realizando as manobras iniciais de reanimação cardiorrespiratória a aproximadamente 10 minutos.

Os bombeiros solicitaram apoio do Samu, que deslocou uma viatura para o local. O Corpo de Bombeiros iniciou as manobras de reanimação, que contou com a utilização do desfibrilador automático, que executou o choque uma vez, e oxigenoterapia.

Após cerca de 40 minutos de tentativas de reanimação, o Samu confirmou o óbito do homem. Os familiares da vítima foram informados da morte.

A Polícia Militar também esteve no local. A identidade da vítima não foi divulgada.

