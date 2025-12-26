Homem morre e filho fica gravemente ferido após ataque em área de cachoeira no Brilhante

Um homem de 63 anos morreu e o filho dele, de 26 anos, ficou gravemente ferido após um ataque registrado na tarde desta quarta-feira, 25, em uma área de cachoeira localizada na rua Serafim Gamba, no bairro Brilhante, em Itajaí.

O crime ocorreu por volta das 15h10 e é tratado como homicídio consumado e tentativa de homicídio.

De acordo com as informações apuradas, as vítimas, naturais de Itajaí, chegaram ao local por volta das 14h para realizar a limpeza de um terreno próximo à cachoeira.

Durante o trabalho, houve uma discussão com outros homens que estavam no local, após reclamações de que a água teria sido suja. Em meio ao desentendimento, um dos envolvidos teria afirmado que retornaria armado.

Cerca de cinco minutos depois, o homem voltou acompanhado de outro indivíduo. Um deles portava uma espingarda cartucheira calibre .20, enquanto o outro estava armado com um facão. Após nova discussão, o homem de 63 anos foi atingido por dois golpes de faca na região do peito.

O filho da vítima tentou intervir para ajudar o pai e um irmão e acabou ferido com golpes de faca, sofrendo lesões graves.

As vítimas foram socorridas por terceiros e levadas em um veículo do tipo Kombi até o Centro Integrado de Saúde. O homem mais velho não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na chegada à unidade.

Suspeito é preso

Após o crime, os autores fugiram e teriam tentado seguir o veículo das vítimas utilizando um caminhão Iveco branco.

Durante as buscas no bairro Brilhante, com apoio aéreo, o caminhão foi localizado. No interior do veículo, os policiais encontraram um facão com vestígios de sangue.

Na residência onde o caminhão estava estacionado, um homem de 41 anos, natural de Ivaiporã, foi preso e reconhecido pelas vítimas como um dos envolvidos.

Em continuidade às diligências, também foram apreendidos uma cartucheira, cartuchos e estojos deflagrados de calibre .20, um cinto cartucheira com oito estojos, além de uma camisa suja de sangue. Todo o material foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos legais.

