Homem morre e outro fica gravemente ferido após acidente na SC-410, em Tijucas

Um homem de 46 anos morreu e outro, de 23, ficou gravemente ferido após uma colisão frontal entre dois carros na noite desta terça-feira, 9, na SC-410, em Tijucas, no bairro Itinga. O acidente ocorreu por volta das 23h37, no km 7,2 da rodovia.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os veículos envolvidos foram um GM Celta, com placas de Tijucas, e um Fiat Siena, de Igrejinha (RS). O motorista do Celta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o condutor do Siena foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital de Tijucas, mas, devido à gravidade do estado de saúde, precisou ser transferido para Florianópolis.

Os policiais informaram que, quando chegaram ao local, não havia vestígios que indicassem a direção em que os veículos trafegavam no momento do impacto.

Os carros tiveram danos de grande monta na parte dianteira. O Celta foi removido ao pátio credenciado por estar com o licenciamento vencido, e o Siena também foi recolhido por não haver responsável presente.

A rodovia ficou sinalizada durante o atendimento, mas não houve necessidade de interdição total do trânsito.

