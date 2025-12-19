Homem morre, e policiais e detento ficam feridos após acidente envolvendo viatura na BR-470

Um homem de 62 anos morreu, enquanto dois policiais militares e um detento ficaram feridos após uma colisão envolvendo uma viatura na noite desta quinta-feira, 18, na BR-470, em Rio do Sul. A colisão aconteceu na altura do bairro Pamplona, por volta de 20h30.

De acordo com os bombeiros, o motorista do Uno foi encontrado já sem vida, preso às ferragens do carro.

Após a retirada do corpo, o guincho retirou o veículo e os bombeiros realizaram a limpeza da rodovia. Posteriormente, o local foi deixado aos cuidados da Polícia Militar Rodoviária.

Já na viatura, da PM do município de Pouso Redondo, estava um policial militar, o condutor, que já estava fora do veículo, com ferimento no rosto e relatando dor no braço esquerdo.

Um outro policial que estava na viatura foi conduzido pela ambulância da Secretaria de Saúde de Taió, que passava pelo local, ao Hospital Regional do Alto Vale.

Ainda na viatura, sentado na parte traseira, havia um homem detido, que alegava dor na região lombar e braço esquerdo. Ele foi atendido, colocado em maca rígida e conduzido junto com o policial motorista ao Hospital Regional do Alto Vale para avaliação médica.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

