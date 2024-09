Homem morre em acidente de trânsito após atirar contra funcionários de bar e fugir em Blumenau

Um homem, de 40 anos, morreu após se envolver em um tiroteio e em um acidente de trânsito, em um bar no bairro Fortaleza, em Blumenau, na madrugada desta segunda-feira, 2.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 4h12. Ao chegar no local, o homem foi encontrado sem vida em seu carro, após colidir contra um poste de rede elétrica.

Testemunhas informaram que o homem havia sido retirado do estabelecimento por se envolver em uma briga. Ele deixou o local e retornou, efetuando disparos em direção aos funcionários do bar.

Um policial militar de folga reagiu e atirou de volta, contra o homem, que fugiu com o veículo, e sofreu o acidente de trânsito em seguida.

De forma preliminar, constatou-se que o homem tinha uma perfuração compatível com um disparo de arma de fogo na região da cintura. No bolso dele, foram encontradas três munições intactas de calibre 38.

Ninguém mais se feriu no local. As partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

