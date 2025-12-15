Homem morre por parada cardiorrespiratória após se envolver em acidente em São João Batista

Um motociclista de 54 anos morreu após colidir com um carro na rodovia SC-108, em São João Batista, na manhã desta segunda-feira, 15.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h40 e encontrou o homem caído sobre a via, sem capacete, inconsciente e apresentando sinais de falta de oxigenação. A vítima tinha múltiplas fraturas e amputação parcial da perna esquerda.

No local, foi solicitado o apoio da aeronave Arcanjo, e a equipe iniciou o atendimento pré-hospitalar, realizando o controle de hemorragias por meio de curativos compressivos e aplicação de torniquete. Diante da gravidade do acidente e com o objetivo de reduzir o tempo de resposta, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Monsenhor José Locks.

Durante o transporte, houve queda do nível de consciência, sendo administrada oxigenoterapia. Ao chegar em frente ao hospital, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória, e imediatamente foi iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar.

A equipe médica do serviço aeromédico chegou ao local para realizar a transferência, porém o óbito foi constatado no local.

