Homem morre por parada cardiorrespiratória após se envolver em acidente em São João Batista
Ele foi conduzido ao hospital mas não resistiu aos ferimentos
Um motociclista de 54 anos morreu após colidir com um carro na rodovia SC-108, em São João Batista, na manhã desta segunda-feira, 15.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h40 e encontrou o homem caído sobre a via, sem capacete, inconsciente e apresentando sinais de falta de oxigenação. A vítima tinha múltiplas fraturas e amputação parcial da perna esquerda.
No local, foi solicitado o apoio da aeronave Arcanjo, e a equipe iniciou o atendimento pré-hospitalar, realizando o controle de hemorragias por meio de curativos compressivos e aplicação de torniquete. Diante da gravidade do acidente e com o objetivo de reduzir o tempo de resposta, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Monsenhor José Locks.
Durante o transporte, houve queda do nível de consciência, sendo administrada oxigenoterapia. Ao chegar em frente ao hospital, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória, e imediatamente foi iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar.
A equipe médica do serviço aeromédico chegou ao local para realizar a transferência, porém o óbito foi constatado no local.
