Homem morre preso em portão três dias depois do aniversário em Canelinha

Um homem morreu após ficar preso em um portão em Canelinha na madrugada deste sábado, 8. Ele foi identificado como Jocimar Justo, de 38 anos. A morte aconteceu três dias depois do aniversário dele, comemorado em 5 de fevereiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco depois das 5h. Jocimar estava preso entre as grades de um portão sanfonado de um comércio.

Quando a equipe chegou, Jocimar já estava sem sinais vitais. Segundo os bombeiros, ele não sofreu grandes lesões aparentes.

O corpo foi retirado do portão com o auxílio de um expansor dos bombeiros.

A Polícia Militar estava no local com os familiares do homem. A Polícia Científica foi acionada. Mais detalhes não foram informados até o momento.

Sepultamento

Jocimar deixa esposa, uma filha e demais familiares. O corpo foi sepultado neste domingo, 9, no Cemitério Municipal de Canelinha.

