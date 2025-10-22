Homem morre submerso dentro de tanque de resíduos em Timbó

Um homem morreu após ficar submerso em um tanque de resíduos no bairro Araponguinhas, em Timbó, na manhã desta quarta-feira, 22.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 6h20. A Polícia Militar e o Instituto Geral de Perícias (IGP) também estiveram no local.

Na chegada das equipes, o homem, que não foi identificado, já estava sem sinais vitais. O resgate do corpo foi realizado com o auxílio de um caminhão munck e um cesto.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.

