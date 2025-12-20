Homem mostra partes íntimas e tenta tocar em mulher a caminho de ponto de ônibus em Blumenau

Um homem mostrou as partes íntimas e tentou tocar em uma mulher enquanto ela ia a um ponto de ônibus em Blumenau, na manhã deste sábado, 20. O caso aconteceu no bairro Itoupavazinha.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local, onde uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) já havia abordado o suspeito.

A mulher relatou que seguia em direção ao ponto de ônibus quando percebeu que estava sendo seguida por um homem, que estava com as partes íntimas à mostra e que, ao gritar por socorro, ele teria tentado tocá-la.

Em seguida, ela correu até um estabelecimento comercial, onde pediu ajuda. Um funcionário avisou uma equipe da PMRv que passava pelo local, e os policiais conseguiram abordar o suspeito.

O homem, de 33 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.