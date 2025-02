Homem munido com faca rouba lanchonete no Paquetá, em Brusque

Uma lanchonete no bairro Paquetá foi assaltada na noite desta quarta-feira, 5, no bairro Paquetá, em Brusque.

O crime aconteceu por volta de 23h. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, um homem munido de uma faca teria entrado na lanchonete e ameaçado uma funcionária. Ele, então, levou o dinheiro do caixa. A PM não informou quanto foi levado do estabelecimento.

De acordo com relatos, o homem vestia um moletom camuflado e estava em uma moto preta. Após o crime, ele fugiu na direção do bairro Dom Joaquim.

Até o momento, nenhum suspeito do crime foi localizado.

Leia também:

1. Câmara de Guabiruba aprova concessão de espaço no Parque Municipal para Sociedade do Pelznickel

2. Pontes de Brusque apresentam risco de colapso e prefeitura prepara intervenções

3. Com o retorno de Neymar, Havan anuncia patrocínio ao Santos

4. Arara-canindé é resgatada após ser vista em bairros de Brusque

5. Indicado ao Oscar, filme ‘Emilia Pérez’ chega aos cinemas de Brusque

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: