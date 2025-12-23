Homem nu desrespeita decreto que proíbe naturismo em praia de Balneário Camboriú e é contido por PMs
Exaltado, homem teria negado atender às ordens dos policiais
Exaltado, homem teria negado atender às ordens dos policiais
Um homem que estava completamente nu na Praia do Pinho, em Balneário Camboriú, foi contido após não acatar ordens de policiais militares para se vestir. O caso aconteceu nesta terça-feira, 22. Um decreto recente proibiu o naturismo na praia, conhecida pela prática.
As informações são do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) de Balneário Camboriú. A fiscalização foi intensificada após o decreto entrar em vigor, inclusive com monitoramento por helicóptero. A PM tratou o caso desta terça como “ato obsceno”.
Ainda de acordo com a polícia, o homem estava na área externa de um acampamento, sendo visto por terceiros. Ele teria questionado a atuação dos PMs de forma exaltada, sem cumprir as ordens. O homem foi contido e algemado.
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: