Homem nu desrespeita decreto que proíbe naturismo em praia de Balneário Camboriú e é contido por PMs

Um homem que estava completamente nu na Praia do Pinho, em Balneário Camboriú, foi contido após não acatar ordens de policiais militares para se vestir. O caso aconteceu nesta terça-feira, 22. Um decreto recente proibiu o naturismo na praia, conhecida pela prática.

As informações são do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) de Balneário Camboriú. A fiscalização foi intensificada após o decreto entrar em vigor, inclusive com monitoramento por helicóptero. A PM tratou o caso desta terça como “ato obsceno”.

Ainda de acordo com a polícia, o homem estava na área externa de um acampamento, sendo visto por terceiros. Ele teria questionado a atuação dos PMs de forma exaltada, sem cumprir as ordens. O homem foi contido e algemado.

