Homem para veículo para amigo urinar e é detido por embriaguez

Um homem de 33 anos foi conduzido à Delegacia de Policia Civil de Brusque por dirigir embriagado. O fato foi registrado na madrugada deste domingo, 28, na rua Flávio Luz, no Steffen.

O homem havia saído de uma casa noturna, com seu veículo Ford Fiesta, por volta das 4h com mais quatro homens e uma mulher. Em determinado momento do trajeto, ele parou o veículo para um dos amigos urinar e foi abordado pela Polícia Militar.

Os policiais observaram que ele estava bêbado e solicitaram que fizesse o teste etílico, que detectou que havia ingerido bebida alcoólica, aliás, o dobro do permitido por lei. Diante disso, o homem foi conduzido à delegacia de Brusque para as providências cabíveis.