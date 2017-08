Homem passa correndo e furta celular da mão de adolescente, no Limoeiro

Um adolescente de 14 anos foi vítima de furto de celular, na noite de quarta-feira, 23, na rua Arno Zonta, no Limoeiro.

A mãe dele relatou para a Polícia Civil que o filho estava voltando para casa, numa rua escura e distraído com o aparelho Samsung, modelo J2 prime, preto.

Neste momento, um homem passou correndo ao lado, pegou o celular e fugiu do local. O adolescente não conseguiu informar as características do criminoso.