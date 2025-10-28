Homem ‘pega fogo’ ao tentar furtar fios elétricos e causa apagão em Florianópolis

Um homem ficou gravemente ferido após sofrer queimaduras durante uma tentativa de furto de fios elétricos no Centro de Florianópolis, na manhã desta terça-feira, 28.

O incidente provocou um curto-circuito que deixou centenas de imóveis sem energia e paralisou o funcionamento de semáforos na região.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, o homem tentava retirar cabos de uma caixa subterrânea quando ocorreu o choque elétrico. O impacto das descargas provocou fogo no corpo dele e danificou a rede elétrica.

A vítima foi socorrida por equipes de emergência e levada ao Hospital Governador Celso Ramos, com ferimentos graves. Ainda de acordo com a PM, ele possuía um mandado de prisão em aberto e acabou detido sob custódia hospitalar.

A Celesc informou que o curto-circuito afetou 736 unidades consumidoras. Técnicos da companhia foram acionados e restabeleceram o fornecimento de energia poucas horas depois.

Em nota, a empresa destacou que o furto de cabos representa riscos graves à vida e causa prejuízos à população.

Por conta do curto, o trânsito também foi afetado. Alguns semáforos deixaram de funcionar, e a Polícia Militar isolou o trecho para evitar novos acidentes e permitir o trabalho das equipes de manutenção.

Leia também:

1. Tempo: veja por que a previsão contraria o fim de outubro em Brusque

2. Pavimentação comunitária em Brusque: que já foi feito e quais ruas estão na fila

3. Prestes a receber alta, paciente se prepara para ampliar seu trabalho como voluntária da Rede Feminina

4. Conheça as relíquias de São Carlo Acutis que estão na Igreja Matriz São Luís Gonzaga, em Brusque

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (27 a 28/10)

Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:

