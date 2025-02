Homem perde dedos da mão após acidente com serra elétrica no Centro de Brusque

Um homem de 42 anos teve três dedos amputados na manhã desta quarta-feira, 26, enquanto operava uma serra circular. O fato aconteceu na rua Henrique Hoffmann, no Centro de Brusque, enquanto o homem estava em casa.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, os socorristas foram acionados por volta das 11h37. No local, os agentes encontraram o homem andando, consciente, orientado e com sinais vitais estáveis.

Ele relatou que sofreu um acidente com a serra elétrica e que cortou os dedos mínimo, anelar e médio da mão esquerda. Os bombeiros então fizeram um curativo compressivo e levaram a vítima ao Hospital Azambuja.

A identidade da vítima não foi divulgada, assim como demais informações do caso não foram divulgadas.

