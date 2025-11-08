Homem perde movimento das pernas após ser atingido por tronco de árvore na cabeça em Botuverá
Tronco se soltou da árvore após ventania
Um homem ficou sem o movimento das pernas após ser atingido por um tronco de árvore na cabeça em Botuverá. O caso ocorreu por volta das 9h deste sábado, 8, no bairro Gabiroba.
De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados para atender o chamado na rua Gabiroba. No local, foi constatado que a vítima estava em um ponto de difícil acesso.
Os bombeiros acessaram o trecho por meio de uma trilha e encontraram a vítima, um homem de 55 anos. Ele estava deitado, consciente, mas confuso. Os familiares dele relataram que a ventania acabou derrubando um tronco de árvore, o que acabou atingido o homem na cabeça.
A vítima apresentava um pequeno corte na cabeça e alegava dores na coluna, formigamento nos membros superiores e que não sentia ou conseguia mover as pernas. Ele foi imobilizado na maca e precisou ser içado para deixar o local. Em seguida, os bombeiros o encaminharam ao Hospital Azambuja.
