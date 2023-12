Homem perde o controle de Carro cai com duas crianças em ribanceira de 10 metros, em Blumenau

Um carro com três pessoas caiu de uma ribanceira de 10 metros durante o começo da tarde desta segunda-feira, 18. O acidente aconteceu por volta das 13h, na rua Santa Maria, no bairro Progresso, em Blumenau. A Guarda Municipal de Trânsito e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

Chegando no local, os bombeiros encontraram o carro na ribanceira. Segundo as informações da motorista, ela acabou perdendo o controle do veículo e caiu na ribanceira. Por conta da queda, ela teve ferimentos na região pélvica, mas foi encontrada consciente e orientada. Ela precisou ser retirada com ajuda do carro, e em seguida foi encaminhada ao Hospital Santa Isabel.

No banco de trás do veículo estavam duas crianças. Elas estavam conscientes, orientadas, sem queixas e sem ferimentos. Elas foram atendidas e ficaram no local sob os cuidados de responsável. Para o resgate foi necessário utilizar cabos e técnicas de salvamento.

