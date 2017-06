Homem perde R$ 29 mil após ter os documentos usados por estelionatário

Uma funcionária de uma cooperativa de crédito registrou boletim de ocorrência nesta quinta-feira, 1, informando que a agência sofreu um golpe de um estelionatário.

De acordo com o relato, no dia 3 de maio, um homem que apresentou documentos em nome de Mauro Francisco Tortelli chegou à agência e solicitou um empréstimo consignado. Foi feita atualização do cadastro e aprovada a proposta com base na conta em que o suposto homem tinha na agência de Nova Trento.

O dinheiro foi liberado e algum tempo depois, quando foi descontada a primeira parcela do empréstimo, Mauro Tortelli ligou no banco informando que havia algum erro, pois não solicitou nenhum empréstimo.

Assim, foi constatado que se tratava de um golpe. Alguém utilizando os documentos de Mauro fez o empréstimo e sacou R$ 29 mil de sua conta. A funcionária não tem suspeitas da autoria do crime.