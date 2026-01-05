Homem perturba fiéis durante missa na matriz de Brusque; PM é acionada

Um homem atrapalhou uma missa na igreja matriz de Brusque na noite deste domingo, 4. Segundo relatos de fiéis, ele se aproximou das crianças de forma considerada perturbadora no momento da bênção final. A missa era celebrada pelo padre Saymon Alves Meyer.

Além disso, ele teria puxado o cabelo de uma mulher com uma criança no colo e ameaçado quebrar o presépio da igreja. O homem foi contido por pessoas que acompanhavam a missa e a Polícia Militar foi acionada.

Em entrevista ao portal Brusque Discover, o homem deu respostas desconexas e demonstrava claro descontrole emocional.

A reportagem de O Município tenta contato com a Polícia Militar e com a Paróquia São Luís Gonzaga. No entanto, não obteve retorno até o fechamento da matéria.

