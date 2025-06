Homem preso por engravidar a filha duas vezes é encontrado morto no presídio de Joinville

O homem de 54 anos que havia sido preso por estuprar e engravidar a própria filha duas vezes, foi encontrado morto no Presídio Regional de Joinville. A Polícia Civil informou que a morte ocorreu por causas autoinfligidas. Ele foi preso na tarde de quinta-feira, 26, no bairro Aventureiro, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami) de Joinville, a investigação iniciada no último dia 16 apurou que o indivíduo mantinha relação sexual com a própria filha com quem teve uma criança, que hoje tem 6 anos de idade.

A vítima está grávida novamente, fruto da relação mantida com o próprio pai, que a monitorava constantemente por câmera de vigilância no interior da casa e racionava comida para obter vantagem sexual ao longo de anos.

A denúncia partiu do Conselho Tutelar, após acionamento realizado pela escola da criança de 6 anos, que apontou suspeitas de abuso sexual. A mãe, procurada pelo órgão, decidiu relatar a violência sofrida há mais de uma década.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão na casa da família, que restou autorizada pela Justiça de Joinville.

Leia também:

1. Julho chega com temperaturas abaixo dos 5ºC em Brusque; confira previsão

2. Caminhonete capota após sair da pista na rodovia Antônio Heil, em Brusque

3. PA Santa Terezinha completa um ano de atuação com mais de 60 mil atendimentos em Brusque

4. Obras do telhado da Arena Brusque estão em fase de atualização orçamentária

5. Carlos Renaux vence o líder Blumenau no Augusto Bauer pela Série B estadual

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: