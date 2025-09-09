Homem que agrediu e estuprou mulher em plena luz do dia em Blumenau é condenado

Nesta segunda-feira, 8, o homem que estuprou uma mulher em Blumenau, na escadaria ao lado do túnel da Ponte de Ferro, em setembro de 2023, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC).

A decisão reconheceu todas as teses apresentadas pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) e aplicou a pena de 12 anos e cinco meses de reclusão em regime inicial fechado por estupro e tentativa de homicídio.

Durante o julgamento, os jurados rejeitaram a tese de incapacidade penal apresentada pela defesa, que reconheceu a capacidade do réu de compreender e responder pelos atos praticados.

O caso foi acompanhado desde a fase investigativa, o que garantiu a produção de provas e a responsabilização do réu. A decisão ainda pode ser revista.

Relembre o caso

O crime ocorreu no fim da manhã de segunda-feira, 25 de setembro de 2023. A Polícia Militar foi acionada por volta de 12h50 na rua das Missões, no bairro Ponta Aguda.

Conforme os policiais, a vítima, uma mulher de 25 anos, estava em estado de choque. Ela relatou transitar por uma escadaria ao lado do túnel da Ponte de Ferro, quando o homem se aproximou e aplicou um “mata-leão”. A vítima estava indo trabalhar quando foi atacada.

Ela foi levada até um matagal na rua Rudolfo Augusto Kucker, onde tentou pedir socorro. No entanto, o agressor utilizou uma pedra para golpeá-la na cabeça. Imobilizada e ferida, a vítima foi estuprada. Em seguida, foi socorrida por vizinhos, que acionaram a polícia.

Após a descoberta do crime, algumas testemunhas iniciaram buscas na região. Dois homens em situação de rua foram esfaqueados por populares, mas a vítima afirmou que eles não estavam envolvidos no ataque.

Na quarta-feira, 27 de setembro de 2023, o autor do crime foi preso no limite entre Blumenau e Pomerode. A prisão foi conduzida pelos delegados Felipe Orsi e Juliana Tridapalli, com apoio da Dpcami.

Conforme a Polícia Civil, a vítima o reconheceu “sem sombra de dúvidas” como responsável pelo ataque.

Ainda segundo a Polícia Civil, ele não conseguiu matar a vítima porque era fisicamente franzino. Além do estupro, a mulher sofreu fratura no nariz e ferimentos nas mãos e na cabeça.

O acusado já possuía um boletim de ocorrência registrado em 2019 por lesão corporal, em uma briga com o padrasto.

A investigação apontou que a escolha da vítima foi aleatória. No dia do crime, ela havia feito intervalo em horário diferente do habitual e passava pelo local quando foi atacada.

A Polícia Civil disponibilizou apoio psicológico à vítima por meio de sua psicóloga policial. Ela havia recebido alta hospitalar no mesmo dia em que o autor foi preso.

