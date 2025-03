Homem que agrediu outro por ciúmes de mulher em Brusque é condenado

Um homem que agrediu outro por ciúmes de uma mulher em Brusque foi condenado pelo Tribunal do Júri nesta sexta-feira, 7. O crime de tentativa de homicídio não foi reconhecido e o ele foi condenado por lesão corporal gravíssima.

A pena aplicada foi de três anos de reclusão em regime fechado. Ele permanece preso e não tem o direito de recorrer em liberdade.

Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu o delito e a autoria. No entanto, não reconheceu a intenção do homem de matar a vítima.

Com isso, a competência de julgamento foi transferida ao juiz presidente, Edemar Leopoldo Schlosser, que o condenou por lesão corporal gravíssima.

O crime

O crime ocorreu na madrugada de 15 de dezembro de 2023. Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), o homem se aproximou do carro da vítima e, pela janela, a atingiu com ao menos quatro facadas.

Em tese, a motivação para o crime foi o fato de a vítima estar próxima ou se relacionando com uma mulher por quem o acusado tinha interesse. Além disso, conforme a denúncia, a vítima teria chamado a atenção do acusado por ele estar importunando a mulher, oferecendo bebida alcoólica para que a consumissem juntos.

O processo tramita em sigilo e o nome dos envolvidos não foi divulgado.

