Homem que cometeu latrocínio há mais de 20 anos é preso em Brusque
Ele foi condenado pela Justiça
Um homem de 48 anos, condenado por um latrocínio ocorrido no estado de São Paulo em 1999, foi preso em Brusque na tarde desta terça-feira, 16. A prisão ocorreu no bairro Cedro Alto.
Na ocasião, o preso, junto com outros dois homens, furtou a vítima e, posteriormente, a matou a tiros. Ele deverá cumprir pena de 15 anos e seis meses de reclusão, em regime fechado.
Policiais civis do estado de São Paulo receberam a informação de que o homem estaria residindo em Brusque. A informação foi confirmada por investigações realizadas pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, que identificou o imóvel onde ele residia.
Durante a tarde desta terça-feira, foi realizado o monitoramento da residência até o momento em que o homem foi avistado pelos policiais. Ele foi conduzido ao Presídio Regional de Brusque, onde iniciou o cumprimento da pena imposta.
