Homem que cometeu latrocínio há mais de 20 anos é preso em Brusque

Um homem de 48 anos, condenado por um latrocínio ocorrido no estado de São Paulo em 1999, foi preso em Brusque na tarde desta terça-feira, 16. A prisão ocorreu no bairro Cedro Alto.

Na ocasião, o preso, junto com outros dois homens, furtou a vítima e, posteriormente, a matou a tiros. Ele deverá cumprir pena de 15 anos e seis meses de reclusão, em regime fechado.

A prisão

Policiais civis do estado de São Paulo receberam a informação de que o homem estaria residindo em Brusque. A informação foi confirmada por investigações realizadas pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, que identificou o imóvel onde ele residia.

Durante a tarde desta terça-feira, foi realizado o monitoramento da residência até o momento em que o homem foi avistado pelos policiais. Ele foi conduzido ao Presídio Regional de Brusque, onde iniciou o cumprimento da pena imposta.

