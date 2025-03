Homem que defecou no Centro de Brusque e fugiu do hospital é encontrado novamente e encaminhado para internação

O homem em situação de rua que defecou no chão no Centro de Brusque na quarta-feira, 26, foi localizado novamente e encaminhado para internação involuntária. Ele já havia sido encontrado na quinta-feira, 27, mas fugiu do hospital durante o processo de internação.

De acordo com a Prefeitura de Brusque, ele foi localizado nesta sexta-feira, 28. “O paciente foi abordado novamente na data de ontem (28 de fevereiro) e já se encontra na clínica para tratamento”, informou a Secretaria de Saúde ao jornal O Município.

Internação involuntária

Conforme uma funcionária de loja próxima ao local em que o homem defecou, a situação aconteceu por volta de 12h30 de quarta, quando os demais funcionários estavam almoçando. Eles perceberam o que havia acontecido logo após sentirem um forte cheiro.

Durante a tarde do mesmo dia, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), informou à reportagem que o homem seria encaminhado para internação involuntária, programa da prefeitura que visa reabilitar pessoas em situação de rua.

Leia também os destaques da semana:

1. VÍDEO – Morador de Brusque pesca pirarucu de 2,2 metros em lago de Roraima: “um sonho da minha vida”

2. Com falta de mão de obra na indústria, mais de 600 estrangeiros são contratados em Brusque em 2024

3. VÍDEO – Novo hospital em Brusque: Unimed anuncia construção de estrutura com previsão de entrega para 2027

4. Luciano Hang doa R$ 50 mil para ajudar filha de colaborador da Havan a voltar para casa

5. Calor de fevereiro de 2025 é o maior registrado no mês nos últimos 11 anos em Brusque

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: