Homem que dirigia carro roubado cai em rio durante fuga em Balneário Camboriú

Um homem que dirigia um carro roubado caiu no rio Camboriú com o veículo durante uma perseguição policial no sábado, 9, na rua Dom Henrique, em Balneário Camboriú.

O veículo ficou cerca de 10 metros afastado da margem e a uma profundidade de 3 metros aproximadamente. Para tirar o carro, um guincho precisou fazer a ancoragem com cabo de aço para retirar o automóvel do rio.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista, que não teve a identidade revelada, não sofreu ferimentos. Ele foi preso suspeito de ter furtado o veículo.

