Homem que espancou idoso no bairro Poço Fundo, em Brusque, é preso quase dois meses depois
Ele foi localizado em Florianópolis
Um homem que espancou um idoso de 69 anos no bairro Poço Fundo, em Brusque, foi preso nesta terça-feira, 9, quase dois meses após o crime, ocorrido em 12 de julho. Ele foi localizado em Florianópolis durante uma abordagem da Polícia Militar.
O suspeito tentou se esconder, mas, ao ser identificado e ter o nome consultado no sistema policial, constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Por isso, foi imediatamente encaminhado ao presídio.
Com a prisão, a Polícia Civil concluiu as investigações e encaminhou o inquérito ao Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC). O órgão ofereceu denúncia contra o autor das agressões por tentativa de homicídio qualificado. O processo agora tramitará na Vara Criminal de Brusque, onde o acusado deverá ser julgado.
O idoso possui diversos problemas de saúde. Segundo a Polícia Civil, a agressão ocorreu após ele pedir que o homem parasse de usar drogas no local. Em seguida, foi brutalmente espancado com socos e chutes, o que lhe causou fraturas graves e lesões que exigiram intervenção cirúrgica.
Logo após as agressões, o autor fugiu. A Polícia Militar prestou os primeiros atendimentos no local. Nas investigações, a Polícia Civil reuniu provas como laudos periciais e depoimentos de testemunhas, que apontaram de forma robusta a autoria e a materialidade do crime. Diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública, foi representada a prisão preventiva do investigado.
