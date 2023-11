Homem que furtou bicicleta no Centro de Brusque é preso

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Furtos e Roubos (DFR) de Brusque, prendeu em flagrante na tarde desta quinta-feira, 10, um homem de 34 anos acusado de furto de bicicleta no Centro.

A prisão ocorreu após a DFR tomar conhecimento do fato, que ocorreu por volta de 12h40. Foram realizadas buscas pela região e o suspeito foi localizado nas proximidade do Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. Ele foi preso em flagrante pela prática do furto.

O preso foi encaminhado à Unidade Prisional de Brusque e está à disposição da Vara Criminal.

