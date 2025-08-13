Homem que furtou ótica de Brusque é detido pela Polícia Militar

Prisão aconteceu no mesmo dia do crime

Homem que furtou ótica de Brusque é detido pela Polícia Militar

Prisão aconteceu no mesmo dia do crime

Comente

Um homem de 37 anos que furtou uma ótica no Centro de Brusque, na madrugada desta terça-feira, 12, foi detido pela Polícia Militar na tarde do mesmo dia, no bairro Azambuja.

Uma equipe da PM realizava rondas pelo bairro quando avistou o suspeito, que correspondia às características informadas sobre o autor do crime. Ao ser abordado, ele resistiu e precisou ser contido pelos policiais.

Com o homem, foram encontrados dois óculos com etiquetas, reconhecidas pelo responsável da ótica. Questionado, ele confessou o furto e foi levado à delegacia.

Leia também:

1. Brusque fecha primeiro semestre de 2025 com segundo menor saldo de empregos em cinco anos
2. EXCLUSIVO – Em vídeo inédito, condenada admite participação no assassinato de Chico Wehmuth e aponta cúmplices
3. Câmara de Brusque aprova projeto de lei que cria política pública de proteção digital aos idosos
4. Mulher é levada ao hospital após acidente entre moto e carro no Limeira Alta, em Brusque
5. Motociclista sofre corte profundo no rosto após colisão contra muro em Botuverá

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo