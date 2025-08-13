Homem que furtou ótica de Brusque é detido pela Polícia Militar
Prisão aconteceu no mesmo dia do crime
Prisão aconteceu no mesmo dia do crime
Um homem de 37 anos que furtou uma ótica no Centro de Brusque, na madrugada desta terça-feira, 12, foi detido pela Polícia Militar na tarde do mesmo dia, no bairro Azambuja.
Uma equipe da PM realizava rondas pelo bairro quando avistou o suspeito, que correspondia às características informadas sobre o autor do crime. Ao ser abordado, ele resistiu e precisou ser contido pelos policiais.
Com o homem, foram encontrados dois óculos com etiquetas, reconhecidas pelo responsável da ótica. Questionado, ele confessou o furto e foi levado à delegacia.
Leia também:
1. Brusque fecha primeiro semestre de 2025 com segundo menor saldo de empregos em cinco anos
2. EXCLUSIVO – Em vídeo inédito, condenada admite participação no assassinato de Chico Wehmuth e aponta cúmplices
3. Câmara de Brusque aprova projeto de lei que cria política pública de proteção digital aos idosos
4. Mulher é levada ao hospital após acidente entre moto e carro no Limeira Alta, em Brusque
5. Motociclista sofre corte profundo no rosto após colisão contra muro em Botuverá
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: