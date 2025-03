Homem que invadiu casa da ex-esposa e tentou matar duas vítimas é condenado em Brusque

O Tribunal do Júri condenou um homem a 17 anos prisão e 10 dias-multa por tentativa de homicídio contra a ex-esposa e o companheiro dela em Brusque. O crime ocorreu na noite de 26 de novembro de 2023, por volta das 23h, no bairro Nova Brasília.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), o acusado é ex-marido de uma das vítimas, uma mulher que estava em um relacionamento com outro homem, a segunda vítima do caso. No dia do crime, o autor entrou sorrateiramente na casa da ex-companheira e utilizou uma chave que ainda tinha.

A filha do casal avistou o pai rondando a casa e depois acessando o imóvel. Ela avisou a mãe sobre os fatos. A vítima se trancou no quarto com o atual companheiro. Ao entrar na casa, o réu foi direto ao quarto, onde passou a chutar a porta do cômodo. Ao perceber a resistência das vítimas, ele disparou contra a maçaneta da porta, e o tiro acabou atingindo as vítimas.

Um dos tiros acertou a lateral do corpo de uma das vítimas, causando escoriações e hematomas. O outro disparo atingiu a mão do companheiro da vítima, provocando fraturas no terceiro e quarto dedos que exigiram cirurgia e tratamento das lesões.

Quando entrou no quarto, o acusado apontou a arma para uma das vítimas e, logo depois, passou a apontá-la para a outra. Uma das vítimas saiu pela janela do cômodo, e a outra entrou em luta corporal com o homem, tentando desarmá-lo. Durante a luta corporal, o autor tentou disparar por três vezes contra a vítima, mas acabou errando os disparos e foi desarmado.

O réu está preso desde a data dos fatos e não poderá recorrer em liberdade. Da decisão, ainda cabe recurso.

Relembre o crime

Um homem, de 49 anos, foi preso após entrar na casa da ex-mulher e realizar vários disparos com arma de fogo na noite do dia 26 de novembro, um domingo, 26, no bairro Nova Brasília, em Brusque. O caso aconteceu por volta das 23h.

De acordo com a PM, na época dos fatos eles estavam divorciados há seis meses. O homem chegou a ser avistado pela filha, de 17 anos, entrando no pátio da residência.

Ela entrou na casa e tentou trancar a porta do quarto onde estava o padrasto dela, de 52 anos, e impedir seu pai de avançar.

O homem, porém, se desvencilhou e atirou várias vezes na direção da porta. Ele, então, entrou no quarto e entrou em luta corporal com o atual companheiro da sua ex-esposa.

O padrasto chegou a ser atingido com um tiro na mão, mas conseguiu desarmar o outro homem.

A PM apreendeu uma pistola calibre 765 mm, munição, dez cartuchos deflagrados, alguns projéteis, estilhaços, o celular do autor e o celular de uma das testemunhas.

