Homem que invadiu residência no Jardim Maluche justifica atitude

Na tarde desta terça-feira, 21, o jornal O Município ouviu a versão de Daniel de Carmo, de 40 anos, que invadiu uma residência no bairro Jardim Maluche em março. Ele foi preso pelo crime no mesmo dia e saiu da prisão na última terça-feira, 14.

Atualmente Daniel está morando em São Paulo (SP). Ele conta que foi orientado a deixar Brusque para não receber ameaças da proprietária do imóvel.

“Ela tem diversos processos na Justiça. Inclusive, mandou três pessoas irem até a kitnet em que estávamos para bater em outros trabalhadores. Como eu saí da prisão e quero seguir minha vida, fui aconselhado a deixar a cidade”, diz.

Trabalhos domésticos

Daniel confirmou a versão de que a proprietária foi até o albergue para contratá-lo para serviços de pintura e outros trabalhos caseiros. Na época, Jéssica, ex-esposa de Daniel também foi contratada pela proprietária.

Ele diz que fez um acordo com ela para ficar com a esposa na kitnet localizada no Jardim Maluche. O aluguel do imóvel, no primeiro mês, seria pago em troca de diárias que ela faria na residência da proprietária.

“Ela fez duas semanas de diária e então a proprietária entregou as chaves da kitnet. Ela disse ainda que teríamos que pagar o aluguel no dia 15 de março. Nesse período, consegui emprego em um restaurante de sushi no Centro. A Jéssica também conseguiu um emprego em outro local”.

Daniel diz que, nesse período em que ambos conseguiram empregos, a proprietéria os acusava de usarem drogas dentro da kitnet. O casal ficou menos de um mês na residência.

Dia do caso

No dia 4 de março, data em que ocorreu a invasão, Daniel conta que por volta das 6h a mulher foi até a kitnet para conversar com ele, porém, ele não a atendeu, pois alegou estar cansado.

Mais tarde naquela manhã, Daniel foi até o restaurante que estava trabalhando para deixar algumas facas. Ele diz que deixou as facas para o funcionário da proprietária e pediu para ele guardá-las dentro da casa.

“Pedi para ele guardar para não acharem que eu fui agredir alguém. Só queria que ela conversasse comigo. Ela não me atendeu. Quando eu estava indo embora, uma pessoa filmou eu e a Jéssica na frente do salão dela. Ela abriu a porta e bateu com uma barra de ferro na cabeça da Jéssica”.

“Nesse momento, ao invés de socorrê-la, eu invadi a casa e quebrei tudo, o carro também. Eu assumo que quebrei o carro e o interior da casa, mas em nenhum momento roubei nada”, diz.

Em depoimento ao O Município, a proprietária afirmou que chaves, ferramentas, carregadores de celular e outros objetos começaram a sumir. Ela diz que no dia da invasão viu na bolsa de Daniel um carregador que havia sumido. Ele nega as acusações.

Por fim, ele diz que a proprietária foi até a kitnet e pegou itens que eram deles, além de dinheiro. Ele diz que alguns pertences que eram do casal foram jogados no lixo.

